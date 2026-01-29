В России проиндексируют более 40 социальных выплат

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля вырастут более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года», — сказал он на заседании правительства.
Премьер подчеркнул, что эта мера реализуется ежегодно и касается миллионов россиян.
Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получит около 234 тысяч. Сумма увеличится в том числе для тех, кто получил сертификат в предыдущие годы.
Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей. Это примерно на 51 тысячу больше текущего уровня.
Пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составят ежемесячные выплаты Героям Труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Также проиндексируют выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком и по безработице и другие меры социальной поддержки.