Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами

Также в интернате предлагают три программы от реабилитологов. Так, для людей с легкой умственной отсталостью есть программа «Тестопластика», направленная на развитие моторики рук и творческих возможностей. Второй коррекционный курс разработан для клиентов с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью. Третья программа направлена на развитие сохранных функций у людей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью.