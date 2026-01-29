Директорам школ в Татарстане выплатят премии за лучших педагогов

В Татарстане готовится к внедрению новая мера поддержки для директоров школ и колледжей — руководителям образовательных организаций предложат единовременную премию в размере 30 тысяч рублей. Награда полагается тем, чьи педагоги стали победителями республиканского конкурса лучших учителей по итогам 2025 года.
Проект постановления Кабинета министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу. При этом средства на выплату премий уже заложены в республиканский бюджет на 2026 год.
Премия будет распространяться на руководителей организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования — школ, гимназий, лицеев и других аналогичных учреждений.
Власти республики подчеркивают, что инициатива направлена на комплексную поддержку образовательной сферы. В конечном счете нововведение призвано способствовать повышению качества образования в Татарстане.