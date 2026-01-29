Директорам школ в Татарстане выплатят премии за лучших педагогов

В Татарстане готовится к внедрению новая мера поддержки для директоров школ и колледжей — руководителям образовательных организаций предложат единовременную премию в размере 30 тысяч рублей. Награда полагается тем, чьи педагоги стали победителями республиканского конкурса лучших учителей по итогам 2025 года.