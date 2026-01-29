Ричмонд
В Омске официально определены границы туристического центра

Границы зоны совпадают с историческим ядром города и охватывают более 400 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета Омска утвердили границы туристического центра, которые во многом совпадают с историческим центром города.

Территория включает зоны первой и второй Омской крепости, бывшую эспланаду, а также основные форштадты и предместья — всего свыше 400 гектаров.

Придание туристическому центру официального статуса соответствует федеральному тренду, направленному на развитие городов с богатым культурным и историческим наследием. Особенно актуально это для Омска, чья история насчитывает свыше трех веков.

«В этом году это важно вдвойне — ведь в 2026 году за нашим городом закреплен статус культурной столицы России. Благодарю департаменты культуры, архитектуры и градостроительства, а также омских зодчих — членов АГС — за проделанную работу», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

В 2026 году город станет культурной столицей России, что придает дополнительное значение данному решению. Ранее мы писали, что омские кулинары готовятся установить гастрономический рекорд на Масленицу.