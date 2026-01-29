Пилот Сергей Белов, посадивший самолет на пшеничном поле, работает курьером

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший Airbus A 320 в пшеничном поле под Новосибирском, подрабатывает курьером.
— Сергей живет в Сочи с матерью-инвалидом. Работает в компании у друзей, выполняет разные поручения, в том числе выполняет функции курьера, развозит документы. К полетам его не допускают, так как на него возбуждено уголовное дело. Поэтому приходится заниматься подработками, — рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Сергея Белова.
Напомним, в июле 2025 года Сергею Белову предъявили обвинения по статье 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следствие считает, что действия бывшего пилота причинили авиакомпании материальный ущерб в размере более 118,9 млн рублей. 20 января Омский областной суд утвердил решение Центрального районного суда Омска вернуть дело на повторное рассмотрение.
— Мы считаем, что в ходе следствия были допущены нарушения, в том числе сумма ущерба, якобы причиненная авиакомпании, следствием не доказана. Суды первой и второй инстанции признали наши доводы обоснованными, — поясняет Сергей Степаньяц.
Напомним, экстренная посадка самолета, выполнявшего рейс Сочи — Омск, произошла 12 сентября 2023 года. После отказа гидравлической системы пилоты приняли решение сесть в Новосибирске, но и из-за нехватки топлива совершили экстренную посадку на поле в Убинском районе. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не погиб и серьезно не пострадал.