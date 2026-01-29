Пилот Сергей Белов, посадивший самолет на пшеничном поле, работает курьером

— Сергей живет в Сочи с матерью-инвалидом. Работает в компании у друзей, выполняет разные поручения, в том числе выполняет функции курьера, развозит документы. К полетам его не допускают, так как на него возбуждено уголовное дело. Поэтому приходится заниматься подработками, — рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Сергея Белова.