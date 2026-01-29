В Самаре на улице Воронежской заменили 60 метров канализационной трубы

На улице Воронежской в Самаре компания «РКС-Самара» завершила замену канализационной линии диаметром 315 мм. Работы длиной 60 метров были выполнены современным бестраншейным методом, что позволило избежать раскопок и сохранить прилегающее благоустройство.
«Это помогло избежать масштабных земляных вскрытий, сохранить благоустройство прилегающей территории и минимизировать неудобства для жителей близлежащих домов», рассказали в компании.
Новая труба была протащена под землей через специальные заводные котлованы с помощью специализированного оборудования. Такой подход обеспечил надежное водоотведение с минимальным воздействием на городскую среду и неудобствами для жителей.