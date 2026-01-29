Белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана встретятся в финале Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина разыграют титул победительницы Australian Open-2026 в субботу 31 января. Матч начнется в 11.30 по белорусскому времени.
В полуфинальных матчах Соболенко и Рыбакина одержали уверенные победы, не отдав ни сета. Соболенко выиграла у Свитолиной (6:2, 6:3), а Рыбакина — у Пегулы (6:3, 7:6).
Соболенко и Рыбакина встречались друг с другом 14 раз, со счетом 8:6 ведет белоруска. Арина выиграла у Елены и в финале Australian Open-2023, когда Соболенко завоевала свой первый титул на турнире «Большого шлема» (4:6, 6:3, 6:4).
В 2025 году они встречались четыре раза — 2:2. На травяном покрытии в Берлине и на харде в Ухане победила Соболенко. А на харде Цинциннати и в финале итогового турнира в Эр-Рияде выиграла Рыбакина. Грядет новая битва.
Ранее мы писали, про скандал в полуфинале Australian Open: белоруску Соболенко несправедливо наказали, отдав очко украинке Свитолиной: «Вы издали звук “У-у-а-йя”. Это ненормально».
Кстати, Свитолина после поражения снова не пожала руку Соболенко.