Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей

«С первого февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента. Она касается миллионов наших граждан, семей с детьми, героев России, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.