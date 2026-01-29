В Башкирии под колесами авто погибла 91-летняя пенсионерка

В Нефтекамске произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. По сообщению ГАИ по Башкирии, авария случилась вчера, 28 января, в районе полудня на улице Ленина.
Установлено, что 52-летний водитель «Лада Гранта», проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 91-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерку с множественными травмами доставили в Нефтекамскую городскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, она вскоре скончалась.
В настоящее время инспекторы ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии.
