Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии под колесами авто погибла 91-летняя пенсионерка

В Нефтекамске на пешеходном переходе мужчина сбил 91-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. По сообщению ГАИ по Башкирии, авария случилась вчера, 28 января, в районе полудня на улице Ленина.

Установлено, что 52-летний водитель «Лада Гранта», проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 91-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерку с множественными травмами доставили в Нефтекамскую городскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, она вскоре скончалась.

В настоящее время инспекторы ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.