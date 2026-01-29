Омский ГАУ запустил цикл лекториев для садоводов и дачников

Садовый центр Омского государственного аграрного университета открыл новый сезон тематических лекций и мастер-классов для любителей садоводства и огородничества. Программа включает девять тематических блоков, охватывающих ключевые аспекты выращивания растений в условиях Омского региона.
Участники лекториев получат знания о выращивании овощных культур и организации непрерывного сбора урожая, уходе за плодовыми и декоративными растениями, а также освоят практические навыки прививки, обрезки и формирования деревьев. Отдельные занятия посвящены особенностям выращивания винограда, земляники, декоративных кустарников, диагностике состояния почвы и мерам борьбы с распространенными вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Лекции проводят опытные преподаватели университета — кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты и руководители учебно-опытного хозяйства, обладающие многолетней практикой в агротехнологиях. Все мероприятия проходят в первом учебном корпусе вуза по адресу Институтская площадь, 1. Вход на лекции свободный.
