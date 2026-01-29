Омский ГАУ запустил цикл лекториев для садоводов и дачников

Участники лекториев получат знания о выращивании овощных культур и организации непрерывного сбора урожая, уходе за плодовыми и декоративными растениями, а также освоят практические навыки прививки, обрезки и формирования деревьев. Отдельные занятия посвящены особенностям выращивания винограда, земляники, декоративных кустарников, диагностике состояния почвы и мерам борьбы с распространенными вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.