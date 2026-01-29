Ричмонд
В Татарстане запустили новую систему оповещения населения

Она необходима для реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане запущена новая система оповещения населения для реагирования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.

Ключевым элементом системы станет установка 1 600 сирен на опорах связи по всей территории республики. Работы рассчитаны до 2028 года.

По информации министра, работы идут в соответствии с графиком. В настоящее время уже установлено 320 сирен. Новая инфраструктура позволит оперативно информировать жителей о возникновении угроз, стихийных бедствиях или других ЧС, обеспечивая своевременное доведение сигналов и инструкций до населения.

Напомним, в администрации Казани объяснили, что за громкие хлопки были слышны в городе в среду, 28 января.

