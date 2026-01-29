В Татарстане запустили новую систему оповещения населения

В Татарстане запущена новая система оповещения населения для реагирования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.
Ключевым элементом системы станет установка 1 600 сирен на опорах связи по всей территории республики. Работы рассчитаны до 2028 года.
По информации министра, работы идут в соответствии с графиком. В настоящее время уже установлено 320 сирен. Новая инфраструктура позволит оперативно информировать жителей о возникновении угроз, стихийных бедствиях или других ЧС, обеспечивая своевременное доведение сигналов и инструкций до населения.
