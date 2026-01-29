В Татарстане запустили новую систему оповещения населения

По информации министра, работы идут в соответствии с графиком. В настоящее время уже установлено 320 сирен. Новая инфраструктура позволит оперативно информировать жителей о возникновении угроз, стихийных бедствиях или других ЧС, обеспечивая своевременное доведение сигналов и инструкций до населения.