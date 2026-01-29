В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского программного обеспечения (ПО).
Обращение с соответствующим предложением было направлено в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время штрафы за использование зарубежного пиратского ПО составляют: для физических лиц — от 1 500 до 2 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 20 000 рублей; для организаций — от 30 000 до 40 000 рублей.
«Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств», — сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что использование пиратского ПО из «недружественных» стран уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят во многом декларативный характер и не выполняют своей превентивной функции.
Парламентарии подчеркивают, что данная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны.
«Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями, устранив риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО для обеспечения непрерывности рабочих процессов», — заключается в документе.