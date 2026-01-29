В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

В настоящее время штрафы за использование зарубежного пиратского ПО составляют: для физических лиц — от 1 500 до 2 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 20 000 рублей; для организаций — от 30 000 до 40 000 рублей.