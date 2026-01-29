Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело против Антона Долина передали в суд

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении кинокритика Антона Долина (признан в России иностранным агентом). Его обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Все новости РБК
Источник: РБК

«Установлено, что признанный иностранным агентом Антон Долин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении Долина заочно избрана мера пресечения в виде ареста.