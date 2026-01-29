Уголовное дело против Антона Долина передали в суд

«Установлено, что признанный иностранным агентом Антон Долин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.