Суд запретил точечную застройку возле школы № 168 в Самаре

В Самаре запретили точечную застройку на проспекте Юных Пионеров, рядом со школой № 168. Получить разрешение пыталась компания «СЗ “Спектр-Строй”. Но минстрой Самарской области отказался его выдавать. И тогда застройщик пошел в суд.
Слушания по этому проекту проходили еще в 2023 года. Там предлагалось урезать количество парковок до 0,5 на квартиру. Отказ был выдан региональным минстроем в феврале 2025 года.
В конце 2025 года стало известно, что мэрия Самары представит письменную позицию по этим требованиям. А 27 января 2026 года арбитражный суд Самарской области не поддержал застройщика в оспаривании отказа на разрешение на строительство. Впрочем, фирма может обжаловать это решение.