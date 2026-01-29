Суд запретил точечную застройку возле школы № 168 в Самаре

В конце 2025 года стало известно, что мэрия Самары представит письменную позицию по этим требованиям. А 27 января 2026 года арбитражный суд Самарской области не поддержал застройщика в оспаривании отказа на разрешение на строительство. Впрочем, фирма может обжаловать это решение.