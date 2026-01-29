Ричмонд
Суд запретил точечную застройку возле школы № 168 в Самаре

Застройщик не смог добиться разрешения на застройку на проспекте Юных Пионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре запретили точечную застройку на проспекте Юных Пионеров, рядом со школой № 168. Получить разрешение пыталась компания «СЗ “Спектр-Строй”. Но минстрой Самарской области отказался его выдавать. И тогда застройщик пошел в суд.

Слушания по этому проекту проходили еще в 2023 года. Там предлагалось урезать количество парковок до 0,5 на квартиру. Отказ был выдан региональным минстроем в феврале 2025 года.

В конце 2025 года стало известно, что мэрия Самары представит письменную позицию по этим требованиям. А 27 января 2026 года арбитражный суд Самарской области не поддержал застройщика в оспаривании отказа на разрешение на строительство. Впрочем, фирма может обжаловать это решение.