Врач Порханов: новые технологии помогут создать различных роботов-хирургов

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Гибридные инженерные технологии позволят в недалеком будущем создать роботов-хирургов, способных проводить различные вмешательства. Такое мнение на Академических чтениях Российской академии наук, проходящих в Краснодаре, высказал главврач Краснодарской краевой больницы № 1 им. Очаповского, академик РАН, заслуженный врач РФ Владимир Порханов.
«Гибридные инженерные технологии [в недалеком будущем], возможно, дадут электромагнитные, электропневматические или гидравлические микроактуаторы с увеличивающейся степенью свободы, что обеспечит более легкий доступ к точке хирургии, позволят создать роботов, способных работать внутриторакально, внутрибронхиально и, возможно, интрапаренхиматозно», — сказал Порханов.
Он также отметил, что клеточные технологии в будущем позволят восстановить утраченное и ускорить заживление, а генная инженерия уже находится на пути создания новых противоопухолевых препаратов.
Важной областью применения технологий искусственного интеллекта Порханов назвал образование. Так, передовым достижением науки является применение виртуальной операционной на этапе обучения медиков. Она позволяет будущему хирургу ощутить реальный вес скальпеля, тургор тканей и «набить руку» во избежание ошибок в дальнейшей практике.
«Уже сейчас существуют программные комплексы, использующие дополненную реальность, чтобы предоставить врачам быстрый доступ к электронным медицинским картам пациентов, подготовиться к операции, использование 3D-модели в планировании операций. Созданы программные комплексы по обучению хирургов в различных сценариях», — напомнил ученый.
Как отметил Порханов, искусственный интеллект уже позволяет с высокой точностью диагностировать различные заболевания, повысить эффективность лечения, ускорить исследовательский процесс и построить послеоперационный прогноз.