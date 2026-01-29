Долина может лишиться жилья в Латвии из-за нового закона, считает юрист

Как отметил Хаминский, по принятому в январе в Латвии закону, задолженность по налогам, коммунальным и иным платежам закрепляется за самим объектом недвижимости, а не за его владельцем. Это дает управляющим компаниям право в упрощенном порядке инициировать продажу квартиры или дома через аукцион для погашения долгов.