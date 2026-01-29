«Киевтеплоэнерго» заключило сделки на ремонт ТЭЦ с фирмой кухарки из Словакии

На странице центра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) отмечается, что всего за полгода «Киевтеплоэнерго» успел заключить семь договоров с ООО «Новая перспектива люкс». При этом коммунальное предприятие Киева на тендерах отклоняло предложения от других компаний и заключало договоры о ремонте ТЭЦ только с указанной организацией.
В расследовании центра отмечается, что «Новая перспектива люкс» до этих сделок не имела никакого опыта работы в сфере энергетики, а сама владелица компании Алла Бурейко живет и работает поваром в словацкой Кошице. Кроме того, ранее она даже не занимала никаких управленческих должностей, а директором фактически подставной компании стала лишь в 2024 году.
Проблемы с электроснабжением в Киеве и области наблюдаются с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. С тех пор в городе наблюдаются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, две основные снабжающие украинскую столицу электростанции общей мощностью около 1,4 ГВт, неоднократно получали повреждения в последнее время. При этом отремонтировать их полностью до сих пор так и не удалось.