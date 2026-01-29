«Киевтеплоэнерго» заключило сделки на ремонт ТЭЦ с фирмой кухарки из Словакии

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области наблюдаются с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. С тех пор в городе наблюдаются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, две основные снабжающие украинскую столицу электростанции общей мощностью около 1,4 ГВт, неоднократно получали повреждения в последнее время. При этом отремонтировать их полностью до сих пор так и не удалось.