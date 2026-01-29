Пять ДШИ Самары получат новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту

В числе учреждений, для которых в этом году приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование, Детская школа искусств имени А. Я. Басс, Детские школы искусств №№ 6 и 9, Детская художественная школа № 2 и Детская художественная школа им. Г. Е. Зингера. Для школ искусств приобретут рояли, пианино, баяны и аккордеоны, а также нотные сборники и учебные пособия; художественные школы будут оснащены интерактивными панелями, пополнят натюрмортный и библиотечный фонды.