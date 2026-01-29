«На кухне была закрыта вентиляция, а перед взрывом загорелся шкафчик». СК обнародовал детали взрыва многоэтажки в Гомеле

Следователи установили, что эпицентром взрыва стала кухня в квартире 107 на седьмом этаже многоэтажки. Взрыву предшествовал пожар в кухонном шкафчике рядом с газовой плитой. Так, по словам начальника УСК по Гомельской области Максима Спринцина, пожар в кухонном шкафчике начался «вследствие занесенного источника зажигания». Так, как в шкафчике было мало кислорода, то там сначала было тление, а потом огонь перешел на ветошь, бумагу и стенки шкафчика. Постепенно в результате процессов горения деформировался и повредился резиновый шланг, который соединял газовую плиту с магистральным трубопроводом. Газ вышел наружу и начал концентрироваться в помещении.