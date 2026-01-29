«На кухне была закрыта вентиляция, а перед взрывом загорелся шкафчик». СК обнародовал детали взрыва многоэтажки в Гомеле

Следственный комитет обнародовал детали уголовного дела по факту взрыва в многоквартирном доме на улице Косарева в Гомеле.
Ранее «Комсомолка» писала, что СК назвал причину взрыва в гомельской панельке, где рухнули перекрытия двух этажей и погибла женщина 1968 года рождения.
Следователи установили, что эпицентром взрыва стала кухня в квартире 107 на седьмом этаже многоэтажки. Взрыву предшествовал пожар в кухонном шкафчике рядом с газовой плитой. Так, по словам начальника УСК по Гомельской области Максима Спринцина, пожар в кухонном шкафчике начался «вследствие занесенного источника зажигания». Так, как в шкафчике было мало кислорода, то там сначала было тление, а потом огонь перешел на ветошь, бумагу и стенки шкафчика. Постепенно в результате процессов горения деформировался и повредился резиновый шланг, который соединял газовую плиту с магистральным трубопроводом. Газ вышел наружу и начал концентрироваться в помещении.
— Произошла концентрация газа в кухне, его возгорание и взрыв, — констатировал Спринцин.
Еще представитель СК подчеркнул, что на кухне, где произошел взрыв не было надлежащей вентиляции. Так как вентиляционный канал был заблокирован плитой гипсокартона.
Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Беларуси). Расследование продолжается, виновные устанавливаются. Запланирован большой объем следственных действий и экспертиз, в том числе взрывотехнилогическая.
Уже известно, что обрушившуюся гомельскую многоэтажку восстановят после демонтажа пяти этажей в мае 2026 года.
