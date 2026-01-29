Спрос на автокредиты в Ростовской области за год вырос на 62%

В Ростовской области в прошлом году на покупку автомобилей было выдано 8,5 млрд рублей. Это на 62% больше, чем годом ранее. Чаще всего пользовались спросом автомобили с пробегом. На них было оформлено 72% кредитов. Такие данные приводит Сбер.
Самыми востребованными брендами среди донских автовладельцев оказались Hyundai, Lada и Chery. В список фаворитов также попали Geely, Haval и Changan. Средняя сумма автокредита за минувший год удвоилась, поднявшись с 935 тысяч рублей в 2024 году до 1,4 млн рублей в 2025-м.
Среди покупателей преобладают мужчины — их 62%. Основную долю покупателей как среди мужской, так и женской аудитории составляли люди в возрасте от 36 до 40 лет. При этом молодые люди до 35 лет оформили 37% всех автокредитов в регионе.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Рост спроса на автокредиты более чем на 60% за год — яркое подтверждение оживления кредитного рынка и растущей уверенности дончан в завтрашнем дне. Для многих покупка собственного автомобиля — долгожданный и в то же время ответственный шаг. Нужно еще зарегистрировать право собственности, оформить страховку, пройти техобслуживание и следить за состоянием машины, вовремя меняя расходники и делая ремонт, — поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.