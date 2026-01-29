Спрос на автокредиты в Ростовской области за год вырос на 62%

— Рост спроса на автокредиты более чем на 60% за год — яркое подтверждение оживления кредитного рынка и растущей уверенности дончан в завтрашнем дне. Для многих покупка собственного автомобиля — долгожданный и в то же время ответственный шаг. Нужно еще зарегистрировать право собственности, оформить страховку, пройти техобслуживание и следить за состоянием машины, вовремя меняя расходники и делая ремонт, — поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.