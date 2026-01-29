В Кунгуре закрылся гостиничный комплекс около ледяной пещеры

Гостиничный комплекс «Сталагмит», расположенный рядом с Кунгурской ледяной пещерой, приостановил свою работу. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на администрацию гостиницы.
Сообщения о закрытии отеля в социальных сетях отсутствуют. Администрация предупредила лишь о приостановлении работы бассейна на территории «Сталагмита» на неопределенный срок. Денежные средства за абонементы пообещали вернуть.
Напомним, в июле 2024 года Минприроды Прикамья проверило пещеру из-за бурения наблюдательной вентиляционной скважины, которым занималась компания «Сталагмит-Экскурс». После этого компании запретили проводить экскурсии, и в мае 2025 года пещера приостановила работу на неопределенный срок.
Туристический объект до сих пор закрыт для посещения, а компания-оператор пытается оспорить решение. Сообщается, что судебные тяжбы могут продлиться около двух лет.