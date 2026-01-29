В Самарской области определены победители конкурса «Народный бюджет» на 2026 год

В Самарской области подвели итоги конкурса «Народный бюджет» на 2026 год. Из 365 поданных общественных проектов победителями были выбраны 210 инициатив, которые будут реализованы в этом году, сообщает глава Самарской области, Вячеслав Федорищев.
«Больше всего заявок представлено по направлениям дорожная деятельность (46%) и площадки для игр детей и отдыха взрослых (14%)», — рассказал Федорищев.
Финансирование из областного бюджета составит до 96% от стоимости каждого проекта. Это позволит жителям региона обустроить новые дворы, скверы, аллеи и решить проблемы с водоснабжением. Конкурс показал, что наиболее актуальными для самарцев являются вопросы строительства и ремонта дорог, а также создания мест для детского отдыха и игр.