В Самарской области определены победители конкурса «Народный бюджет» на 2026 год

Финансирование из областного бюджета составит до 96% от стоимости каждого проекта. Это позволит жителям региона обустроить новые дворы, скверы, аллеи и решить проблемы с водоснабжением. Конкурс показал, что наиболее актуальными для самарцев являются вопросы строительства и ремонта дорог, а также создания мест для детского отдыха и игр.