Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области определены победители конкурса «Народный бюджет» на 2026 год

Больше всего заявок на конкурс жители Самарской области подали на строительство дорог и обустройство детских площадок.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области подвели итоги конкурса «Народный бюджет» на 2026 год. Из 365 поданных общественных проектов победителями были выбраны 210 инициатив, которые будут реализованы в этом году, сообщает глава Самарской области, Вячеслав Федорищев.

«Больше всего заявок представлено по направлениям дорожная деятельность (46%) и площадки для игр детей и отдыха взрослых (14%)», — рассказал Федорищев.

Финансирование из областного бюджета составит до 96% от стоимости каждого проекта. Это позволит жителям региона обустроить новые дворы, скверы, аллеи и решить проблемы с водоснабжением. Конкурс показал, что наиболее актуальными для самарцев являются вопросы строительства и ремонта дорог, а также создания мест для детского отдыха и игр.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше