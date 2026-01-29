Россиянка забаррикадировалась в номере отеля в Таиланде из-за долга за проживание

Кроме того, российский паспорт петербурженки просрочен, а допустимый срок нахождения в Таиланде по визе она превысила. Жилья и родственников у Натальи в России нет. Она обратилась за помощью в консульство и попросила оплатить ее долг за жилье и штраф за нарушение миграционного законодательства, а также купить билет в родной город и дать денег на первое время.