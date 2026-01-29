В Грузии более 20 человек задержали в рамках антикоррупционной операции

Отмечаетcя, что в большинстве случаев дела касаются отсрочки от призыва на военную службу и изготовления поддельных документов о состоянии здоровья. По данным СГБ, среди задержанных есть врачи и медсестры, фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.