В Грузии более 20 человек задержали в рамках антикоррупционной операции

«В результате масштабного антикоррупционного мероприятия, проведенного в разных регионах Грузии сотрудниками… Службы государственной безопасности… в общей сложности 21 человек задержан и обвинен в связи с коррупционными преступлениями, выявленными в рамках семи различных уголовных дел», — говорится в сообщении.
Отмечаетcя, что в большинстве случаев дела касаются отсрочки от призыва на военную службу и изготовления поддельных документов о состоянии здоровья. По данным СГБ, среди задержанных есть врачи и медсестры, фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.