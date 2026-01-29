Ричмонд
В Грузии более 20 человек задержали в рамках антикоррупционной операции

ТБИЛИСИ, 29 янв — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о задержании 21 человека по семи уголовным делам в рамках масштабной антикоррупционной операции.

Источник: РИА "Новости"

«В результате масштабного антикоррупционного мероприятия, проведенного в разных регионах Грузии сотрудниками… Службы государственной безопасности… в общей сложности 21 человек задержан и обвинен в связи с коррупционными преступлениями, выявленными в рамках семи различных уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечаетcя, что в большинстве случаев дела касаются отсрочки от призыва на военную службу и изготовления поддельных документов о состоянии здоровья. По данным СГБ, среди задержанных есть врачи и медсестры, фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.