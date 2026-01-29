Ричмонд
В Каменске-Шахтинском ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

Возгорание на полигоне ТБО в Каменске-Шахтинском ликвидируют с помощью спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

Спецтехнику для тушения мусора задействовали на полигоне ТБО в Каменске-Шахтинском. Об этом 29 января в своем телеграм-канале рассказала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Продолжаются работы по ликвидации очагов тления, возникших из-за самовозгорания отходов. На месте работает спецтехника. Проводится послойная пересыпка грунтом, — сообщила Антонина Пшеничная.

Напомним, о возгорании без открытого пламени и с незначительным задымлением стало известно 28 января. Площадь горения вчера составляла 600 кв. метров. Для ликвидации возгорания региональный оператор сегодня должен был задействовать пять единиц техники: экскаватор, бульдозер и три самосвала.

Ориентировочный срок завершения работ — 31 января 2026 года.

