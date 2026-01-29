В Каменске-Шахтинском ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

Напомним, о возгорании без открытого пламени и с незначительным задымлением стало известно 28 января. Площадь горения вчера составляла 600 кв. метров. Для ликвидации возгорания региональный оператор сегодня должен был задействовать пять единиц техники: экскаватор, бульдозер и три самосвала.