Свердловчанам рассказали, как решить проблему с вывозом мусора

Но нормативам, при температуре выше +5 градусов, вывоз мусора должен быть ежедневным. Однако от + 5 и ниже допускается опустошать контейнеры не реже одного раза в три дня. Допустимая задержка — не более дня летом, а также до двух дней зимой.