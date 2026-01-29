Ричмонд
Свердловчанам рассказали, как решить проблему с вывозом мусора

Уральцам объяснили, как добиться вывоза мусора.

Источник: Комсомольская правда

Уральцы, которые недовольны вывозом мусора, могут сообщить о проблеме через приложение. Сервис направит обращение напрямую ответственным лицам и позволит отследить его рассмотрение. Об этом напомнили в Департаменте информполитики Свердловской области.

— Важно, чтобы у жителей был понятный и удобный инструмент для реагирования на нарушения. Приложение «Госуслуги Дом» позволяет быстро зафиксировать проблему и направить обращение тем, кто несет ответственность за вывоз мусора, — объяснил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов.

В приложении нужно выбрать раздел «Заявки». Далее в категории «придомовая территория» открыть тему «вывоз мусора с нарушениями». Пользователи смогут прикрепить фото переполненных площадок.

В Свердловской области вывозом мусора занимаются три регоператора. За порядок на территориях у многоквартирников отвечают управляющие компании.

Но нормативам, при температуре выше +5 градусов, вывоз мусора должен быть ежедневным. Однако от + 5 и ниже допускается опустошать контейнеры не реже одного раза в три дня. Допустимая задержка — не более дня летом, а также до двух дней зимой.