Под Калининградом обнаружили свалку биологических отходов

Под Калининградом, неподалеку от микрорайона имени Космодемьянского обнаружили свалку биологических отходов. Фото горы мясных брикетов опубликовано в телеграм-канале минприроды региона 29 января.
Известно, что жалоба в министерство поступила из соцсетей. На место выезжали специалисты, которые и зафиксировали свалку — порядка 200 кубических метров отходов.
Материалы были переданы в Россельхознадзор для принятия мер. 28 января на место выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с специалистами Россельхознадзора. Они осмотрели свалку и взяли пробы для проведения исследования.
Виновных для привлечения их к ответственности предстоит отыскать полиции.