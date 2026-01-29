Ричмонд
Под Калининградом обнаружили свалку биологических отходов

Мясо неизвестного происхождения свалили в поле у микрорайона имени Космодемьянского.

Источник: минприроды региона

Под Калининградом, неподалеку от микрорайона имени Космодемьянского обнаружили свалку биологических отходов. Фото горы мясных брикетов опубликовано в телеграм-канале минприроды региона 29 января.

Известно, что жалоба в министерство поступила из соцсетей. На место выезжали специалисты, которые и зафиксировали свалку — порядка 200 кубических метров отходов.

Материалы были переданы в Россельхознадзор для принятия мер. 28 января на место выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с специалистами Россельхознадзора. Они осмотрели свалку и взяли пробы для проведения исследования.

Виновных для привлечения их к ответственности предстоит отыскать полиции.