В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения

«Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым на современной элементной базе с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения Республики Крым 4 марта и 7 октября 2026 года», — говорится в документе.
Плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен в Крыму проводили 1 октября 2025 года.
Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.