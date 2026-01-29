В Москве высота сугробов почти достигла исторического рекорда

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высота сугробов в Москве достигла 58 сантиметров, что близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Рекорд (высоты сугробов в Москве — ред.) у нас отмечался в 1994 году: это был 61 сантиметр, сегодня у нас — 58 сантиметров… Во всяком случае на уровне рекордов пока остается, но таких снегопадов уже не будет, они уменьшаются», — сказала агентству Макарова.
По словам метеоролога, на ближайшие сутки максимальный прирост снежного покрова может составить два-три сантиметра, но нынешние 58 сантиметров будут оседать.