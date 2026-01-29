Петербургский метрополитен начал обновление «синей» ветки поездами «Балтиец»

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, утром 29 января в электродепо «Автово» прибыл уже второй состав «Балтийца». Поезд прошел техническую приемку, в ходе которой специалисты проверили электрооборудование, системы безопасности, двери и отделку салонов.
После завершения проверок новый состав также начнет обкатку в тоннелях подземки. Мероприятие, по словам градоначальника, знаменует начало поэтапной замены устаревшего парка на одной из самых загруженных линий петербургского метрополитена.