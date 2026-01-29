Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Орлана обнаружили на автомобильной стоянке в синтетическом мешке. Птица нуждалась в срочной помощи. Сейчас орлан находится на карантине в зоопарке. Ветеринары установили, что ему около трёх лет. У птицы диагностированы травма крыла и сильное истощение. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.