Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники зоопарка «Лимпопо» спасли редкую хищную птицу — белоплечего орлана, занесённого в Красную книгу России.

Источник: Росприроднадзор

Для сохранения жизни пернатого хищника Росприроднадзор выдал официальное разрешение на его изъятие из дикой природы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Орлана обнаружили на автомобильной стоянке в синтетическом мешке. Птица нуждалась в срочной помощи. Сейчас орлан находится на карантине в зоопарке. Ветеринары установили, что ему около трёх лет. У птицы диагностированы травма крыла и сильное истощение. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«После его выздоровления будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности выпуска в естественную среду обитания», — добавили в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подготовили к переизданию первый том Красной книги.