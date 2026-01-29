Тёплые лампы и удвоенные порции: зоопарк Калининграда готов к аномальным холодам

В секторе тропических и хищных птиц заранее запасаются всем, что помогает сохранить тепло: древесным волосом, сеном, сухими вениками, шерстью и шкурами. Эти же материалы пернатые используют для строительства гнёзд — зима для многих видов совпадает с брачным периодом. У хищных животных подготовка проходит под знаком «зажировки». Киперы стараются максимально откормить тех, кто уходит в спячку — медведей и енотов. Но дело не только в весе: в берлогах у медведей обустраивают тёплые подстилки из сена, веток и лапника, а для енотов готовят утеплённые домики.