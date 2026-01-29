Ричмонд
В Волгодонске расширили зону отключения теплоснабжения

Новые отключения потребовались в Волгодонске для устранения аварии на тепломагистрали.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске для проведения восстановительных работ вынужденно расширили зону отключения теплоснабжения. Домов без отопления стало больше. Об этом говорится в телеграм-канале министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.

— При восстановлении тепломагистрали на проспекте Мира возникла необходимость расширить зону отключения теплоснабжения. Это связано с пропуском запорной арматуры, которая блокирует доступ к поврежденному участку. Также из-за дополнительных работ может быть увеличена продолжительность восстановления тепла, — сообщила Антонина Пшеничная.

Список домов, в которых ограничена подача теплоснабжения:

с 28 января:

— улица М. Кошевого, 13, 15, 17, 19, 27, 27а, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68;

— улица К. Маркса, 2, 6, 8, 10;

— улица А. Королева, 9;

— проспект Мира, 2, 4, 6/27, 7/25и, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

— улица Гагарина, 50, 54, 56а, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 77, 87, 42/9 (1−5);

— улица Гаражная, 185, 187;

— Октябрьское шоссе, 29, 30, 31, 35а, 36, 37;

— улица Индустриальная, 3/191, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 41;

с 29 января (дополнительно кварталы В-6, В-8, В-9):

— улица К. Маркса, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 50, 56, 60а, 60б, 62, 68, 70;

— улица А. Королева, 3, 4, 6, 7, 8, 10;

— проспект Мира, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 73, 85, 93, 97;

— улица Ленинградская, 15, 17, 19/71, 28, 30, 34;

— проспект Лазоревый, 24, 28;

— улица М. Кошевого, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 46;

— улица Дружбы, 3, 5, 7/22;

— улица Гагарина, 37;

— улица Логовская, 2.