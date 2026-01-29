В Волгодонске расширили зону отключения теплоснабжения

В Волгодонске для проведения восстановительных работ вынужденно расширили зону отключения теплоснабжения. Домов без отопления стало больше. Об этом говорится в телеграм-канале министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.
— При восстановлении тепломагистрали на проспекте Мира возникла необходимость расширить зону отключения теплоснабжения. Это связано с пропуском запорной арматуры, которая блокирует доступ к поврежденному участку. Также из-за дополнительных работ может быть увеличена продолжительность восстановления тепла, — сообщила Антонина Пшеничная.
Список домов, в которых ограничена подача теплоснабжения:
с 28 января:
— улица М. Кошевого, 13, 15, 17, 19, 27, 27а, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68;
— улица К. Маркса, 2, 6, 8, 10;
— улица А. Королева, 9;
— проспект Мира, 2, 4, 6/27, 7/25и, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
— улица Гагарина, 50, 54, 56а, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 77, 87, 42/9 (1−5);
— улица Гаражная, 185, 187;
— Октябрьское шоссе, 29, 30, 31, 35а, 36, 37;
— улица Индустриальная, 3/191, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 41;
с 29 января (дополнительно кварталы В-6, В-8, В-9):
— улица К. Маркса, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 50, 56, 60а, 60б, 62, 68, 70;
— улица А. Королева, 3, 4, 6, 7, 8, 10;
— проспект Мира, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 73, 85, 93, 97;
— улица Ленинградская, 15, 17, 19/71, 28, 30, 34;
— проспект Лазоревый, 24, 28;
— улица М. Кошевого, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 46;
— улица Дружбы, 3, 5, 7/22;
— улица Гагарина, 37;
— улица Логовская, 2.