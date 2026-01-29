В Волгодонске расширили зону отключения теплоснабжения

— При восстановлении тепломагистрали на проспекте Мира возникла необходимость расширить зону отключения теплоснабжения. Это связано с пропуском запорной арматуры, которая блокирует доступ к поврежденному участку. Также из-за дополнительных работ может быть увеличена продолжительность восстановления тепла, — сообщила Антонина Пшеничная.