Прокуратура через суд обязала ростовскую школу оснастить класс для детей с ОВЗ

Прокуратура Ростова-на-Дону добилась через суд устранения нарушений в одной из городских школ. Речь идет о специализированном классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Проверка показала, что хотя в учебном заведении такой класс был создан и для него подобрали квалифицированных педагогов, он так и не был оборудован необходимой специальной техникой и мебелью.
Прокуратура сначала внесла руководителю школы представление об устранении нарушений. Однако после рассмотрения документа ситуация не изменилась, что вынудило надзорное ведомство обратиться в суд. Только после судебного вмешательства администрация школы закупила и установила в классе все необходимое оборудование для полноценного обучения детей.
