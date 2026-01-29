Ричмонд
Прокуратура через суд обязала ростовскую школу оснастить класс для детей с ОВЗ

В Ростове школа оборудовала класс для особенных детей только после иска прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростова-на-Дону добилась через суд устранения нарушений в одной из городских школ. Речь идет о специализированном классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Проверка показала, что хотя в учебном заведении такой класс был создан и для него подобрали квалифицированных педагогов, он так и не был оборудован необходимой специальной техникой и мебелью.

Прокуратура сначала внесла руководителю школы представление об устранении нарушений. Однако после рассмотрения документа ситуация не изменилась, что вынудило надзорное ведомство обратиться в суд. Только после судебного вмешательства администрация школы закупила и установила в классе все необходимое оборудование для полноценного обучения детей.

