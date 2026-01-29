Ричмонд
В Ялте мусорному полигону угрожает оползень

Павленко: над мусорным полигоном в Ялте образовывается оползень.

Источник: Комсомольская правда

Над мусорным полигоном в Ялте образовывается оползень, причинами стали отсыпка грунта и складирование строительных отходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

«Осмотрели перегрузочный полигон МБУ “ДЭУ” на Дарсане, над которым образовывается оползень из-за ведущейся там отсыпки грунта и складирования строительных отходов», — рассказала градоначальница.

По ее словам, власти обратились в МВД с просьбой пресечь незаконные действия тех, кто сбрасывает мусор. Павленко добавила, что необходимо проверить юридические лица, которые занимаются отсыпкой грунта и складированием строительных отходов.

Глава ялтинской администрации сообщила, что на объекте решили запретить ведение любых работ на участке до официального заключения и рекомендаций противооползневого управления.