Свердловчан попросили воздержаться от поездок в Пермский край

Свердловских водителей просят воздержаться от поездок в Пермский край. Виной всему — плохая погода и ограничения движения на федеральных трассах. Об этом информирует Госавтоинспекция Свердловской области.
— В Пермском крае из-за сильного снегопада и плохой видимости с 16:30 часов местного времени 29 января 2026 года введены временные ограничения для всех видов транспорта, — уточняет ведомство. — Речь идет об участках автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.
Это ограничение будет действовать до улучшения ситуации. В текущий момент на трассе преобладают гололедица, снежные заносы и метель.
Уточняйте перед выездом актуальную дорожную обстановку и будьте осторожны из-за непогоды.