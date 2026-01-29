Ричмонд
Свердловчан попросили воздержаться от поездок в Пермский край

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила об ограничениях на трассах.

Источник: Комсомольская правда

Свердловских водителей просят воздержаться от поездок в Пермский край. Виной всему — плохая погода и ограничения движения на федеральных трассах. Об этом информирует Госавтоинспекция Свердловской области.

— В Пермском крае из-за сильного снегопада и плохой видимости с 16:30 часов местного времени 29 января 2026 года введены временные ограничения для всех видов транспорта, — уточняет ведомство. — Речь идет об участках автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Это ограничение будет действовать до улучшения ситуации. В текущий момент на трассе преобладают гололедица, снежные заносы и метель.

Уточняйте перед выездом актуальную дорожную обстановку и будьте осторожны из-за непогоды.