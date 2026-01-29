В Краснодаре введут ограничения по парковке на ул. Загорской

В Краснодаре вводят запрет на остановку и стоянку на ул. Загорской с 16 февраля. Ограничения коснутся нечетной стороны дороги от Столбовой до ул. Радужный бульвар.
«Меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения, чтобы исключить стоянку транспортных средств на проезжей части, что создает помехи другим участникам дорожного движения», — говорят в пресс-службе администрации Краснодара.
На этом участке улицы в ближайшее время установят запрещающие знаки. Водителей просят быть внимательными.