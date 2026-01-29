Ричмонд
Жители Перми пожаловались на нашествие карманников в транспорте

У людей достают карты и телефоны из курток и брюк.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми сообщают в соцсетях об активизировавшихся в общественном транспорте карманниках.

Воры вытаскивают карты, проездные и телефоны у пассажиров из курток и карманов брюк.

Так, по информации телеграм-канала «Пермь Активная», в автобусе № 32 утром около 9.15 29 января у пассажиров исчезли 3 телефона и две банковские карты. «На остановке “Центр Муравейник” в салон зашли две женщины, после чего пассажиры обнаружили пропажу вещей», — сообщили очевидцы.

А на остановке ул. Соловьева в промежуток от 8 до 8:15 у четырех девушек при входе в автобус забрали смартфоны из карманов. Они обратились в одно отделение полиции.

Также выяснилось, что 16 января у пятерых девушек украли телефоны в автобусе рядом с ЦУМом, они тоже написали заявления в полицию.

После этого потерпевшим стали звонить люди, которым, якобы принесли телефоны на перепрошивку. Они просят удалить из локатора телефон, чтобы «обновилась геопозиция». Также приходят сообщения с подозрительной ссылкой, что телефон появился в сети.

Еще одна горожанка рассказала, что в автобусе № 14 в январе неизвестная женщина пыталась залезть к ней в карман при посадке, но неудачно. А у пассажирки автобуса № 52 телефон украли на улице Попова. Хозяйка выбежала вслед за вором, набрала на умных часах поиск телефона и он зазвонил в кармане у некой женщины. Та заявила, что подобрала телефон с пола. Также пермяки заявляли в соцсетях, что рядом с ЦУМом и рынком из карманов у них пропадают карты и проездные.

Ситуацию прокомментировали сайту perm.aif.ru в УМВД по городу Перми: «По данным фактам проводятся проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками полиции устанавливаются личности и местонахождение лиц возможно причастных к совершению противоправных деяний», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Прикамье поймали карманника-рецидивиста.