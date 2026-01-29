Жители Перми пожаловались на нашествие карманников в транспорте

Еще одна горожанка рассказала, что в автобусе № 14 в январе неизвестная женщина пыталась залезть к ней в карман при посадке, но неудачно. А у пассажирки автобуса № 52 телефон украли на улице Попова. Хозяйка выбежала вслед за вором, набрала на умных часах поиск телефона и он зазвонил в кармане у некой женщины. Та заявила, что подобрала телефон с пола. Также пермяки заявляли в соцсетях, что рядом с ЦУМом и рынком из карманов у них пропадают карты и проездные.