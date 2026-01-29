Ричмонд
Библиотекарь рассказала об отношении к постояльцам в интернате в Кузбассе

Библиотекарь Богачаева: отношение к постояльцам интерната в Кузбассе отличное.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 29 янв — РИА Новости. Заведующая библиотекой Лиля Богачаева в кузбасском Прокопьевске, проводившая мероприятия в психоневрологическом интернате, где умерли девять человек, в разговоре с РИА Новости отметила отличное отношение персонала к постояльцам.

«Я заметила отличное отношение к больным. В помещении тепло», — сообщила Богачаева.

По ее словам, библиотека часто проводит мероприятия в интернате, атмосфера в учреждении спокойная и дружелюбная. «На обед не приглашали», — ответила Богачаева на вопрос о качестве питания подопечных.

В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.