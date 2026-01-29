Водителя с поддельными правами задержали на трассе под Ростовом

На трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» инспекторы ДПС задержали водителя с поддельными правами. 36-летний мужчина предъявил водительское удостоверение на свое имя, однако документ вызвал подозрения у сотрудников Госавтоинспекции.
Проверка показала, что номер прав был зарегистрирован на другого человека. Как пояснил сам водитель, он купил это удостоверение в Ростове-на-Дону за сто тысяч рублей у неизвестного продавца.
В итоге было возбуждено уголовное дело. А автомобиль задержан.
