Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова

Леус: снегопад в Москве попал в 3 самых сильных по росту снежного покрова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нынешние снегопады в Москве попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Московские снегопады 27−28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов. Снегопад в столице за двое суток, 27 и 28 января, увеличил снежный покров на 22 сантиметра. С таким результатом нынешний снегопад делит третье место в списке снегопадов, вызвавших максимальный прирост высоты снежного покрова за последние 78 лет, с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что такую же прибавку снежного покрова за двое суток принесли снегопады 10−11 марта 1959 года и 22−23 декабря 2005 года. В лидерах в этом списке — снегопад 14−15 апреля 1998 года, увеличивший снежный покров сразу на 28 сантиметров, уточнил Леус.