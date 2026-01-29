Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова

«Московские снегопады 27−28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов. Снегопад в столице за двое суток, 27 и 28 января, увеличил снежный покров на 22 сантиметра. С таким результатом нынешний снегопад делит третье место в списке снегопадов, вызвавших максимальный прирост высоты снежного покрова за последние 78 лет, с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ», — написал Леус в своем Telegram-канале.