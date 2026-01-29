Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 29 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 29 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков прокомментировал возможные переговоры с Зеленским

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Россия в настоящий момент предлагает Владимиру Зеленскому, желающему встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры в Москве. Рассуждения о возможности такой встречи в другой локации неуместны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мединский: Россия передала Украине 1 000 тел военных

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 38 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

ЕС ввел санкции против журналистов Губерниева, Зарубина и Андреевой

Источник: Roses Nicolas/Abaca/Sipa USA/TASS

Европейский союз ввел очередные санкции в отношении ряда российских журналистов. В список попали ведущие телевизионные и медиафигуры, связанные с государственными российскими каналами. На этот раз в него вошли Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева.

В Кузбассе из-за заражения умерли девять пациентов интерната

Источник: Александр Алтурин/ТАСС

Смерть девяти человек была зафиксирована за январь. Причиной смерти семи из них были названы проблемы с сердцем. СК указал, что состояние как минимум трех погибших ухудшилось вследствие заболевания.

ВС РФ освободили село в Сумской области

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Российские войска освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше