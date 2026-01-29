Главные новости к вечеру 29 января 2026 года

Песков прокомментировал возможные переговоры с Зеленским
Россия в настоящий момент предлагает Владимиру Зеленскому, желающему встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры в Москве. Рассуждения о возможности такой встречи в другой локации неуместны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мединский: Россия передала Украине 1 000 тел военных
Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 38 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
ЕС ввел санкции против журналистов Губерниева, Зарубина и Андреевой
Европейский союз ввел очередные санкции в отношении ряда российских журналистов. В список попали ведущие телевизионные и медиафигуры, связанные с государственными российскими каналами. На этот раз в него вошли Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева.
В Кузбассе из-за заражения умерли девять пациентов интерната
Смерть девяти человек была зафиксирована за январь. Причиной смерти семи из них были названы проблемы с сердцем. СК указал, что состояние как минимум трех погибших ухудшилось вследствие заболевания.
ВС РФ освободили село в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.