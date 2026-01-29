В региональном МЧС назвали самые опасные места для зимней рыбалки на Дону

Главное управление МЧС России по Ростовской области назвало наиболее опасными для зимней рыбалки Веселовское и Цимлянское водохранилища, а также Таганрогский залив. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела (главный государственный инспектор по маломерным судам Ростовской области) Вячеслав Каргин.