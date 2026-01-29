Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 30 января 2026

Отключение света в Иркутске 30 января 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», бригада проведет неотложные работы на сетях. Это поможет исключить возможность аварийных ситуаций.
Электричество пропадет в домах, расположенных по улице Рябикова, Полярной, Школьной, Трактовой, Томсона, Баррикад, Зимней, Урожайной и многих других. Некоторым жильцам повезет, ведь без удобств придется провести всего около получаса, другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 30 января 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
