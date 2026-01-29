Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр

Минэкономразвития России будет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано в четверг. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.