В Совфеде рассказали об эксперименте с отменой бакалавриата и магистратуры

«Конечно, никуда с 1 сентября ни магистратура, ни бакалавриат не денется. Президент прежде всего продлил и расширил эксперимент на 17 вузов. То есть пока эксперимент коснётся лишь 3% всех вузов страны. Более того, сохранится и прием в бакалавриат и в магистратуру на те программы и вузы, которые не вошли в эксперимент», — сказал Шендерюк-Жидков.