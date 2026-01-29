В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить пациентам больниц указывать в качестве экстренных контактов любых граждан по своему выбору.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым разрешить пациентам официально указывать в качестве экстренного контакта по своему выбору любого гражданина, независимо от родства или статуса законного представителя», — сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что многие граждане проживают вдали от семьи, живут одни или состоят в неоформленных официально отношениях, и в случае экстренной госпитализации у такого пациента нет возможности оперативно связать врачей с тем человеком, которому он доверяет.
В этой связи парламентарии предлагают дать возможность пациентам назначать экстренным контактом любое лицо, которое может быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение.
Депутаты считают, что реализовать это возможно через соответствующее заявление при поступлении пациента в стационар или посредством заранее оформленного документа в электронной медицинской карте или через портал «Госуслуги».
«При этом необходимо предусмотреть процедуру подтверждения личности указанного экстренного контакта», — заключается в документе.