Лукашенко оценил перспективу возвращения в правительство мэра Минска Кухарева, который раньше был вице-премьером

При этом глава Беларуси подчеркнул, что Кухареву известно, что где бы он ни работал, но работы всегда хватает. А еще он указал, что минскому мэру в его возрасте (Кухарев 1972 года рождения. — Ред.) еще следует «упираться и доказывать и минчанам, и народу», что он еще немало готов сделать и сделает. И объяснил, что в том числе из-за этого следует по-мужски поговорить о предложении вернуть Кухарева в правительство с поста мэра белорусской столицы.