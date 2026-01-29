Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко оценил перспективу возвращения в правительство мэра Минска Кухарева, который раньше был вице-премьером

Лукашенко оценил перспективу перехода мэра Минска Кухарева в правительство.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективу возвращения в правительство председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, который раньше был вице-премьером, сообщила пресс-служба президента.

Так, во время доклада мэра Минска белорусский лидер обратил внимание на кадровый вопрос. Лукашенко сказал, что ему докладывают о пожеланиях, чтобы Кухарев перешел работать в правительство.

— Обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески, — определил он.

При этом глава Беларуси подчеркнул, что Кухареву известно, что где бы он ни работал, но работы всегда хватает. А еще он указал, что минскому мэру в его возрасте (Кухарев 1972 года рождения. — Ред.) еще следует «упираться и доказывать и минчанам, и народу», что он еще немало готов сделать и сделает. И объяснил, что в том числе из-за этого следует по-мужски поговорить о предложении вернуть Кухарева в правительство с поста мэра белорусской столицы.

— Те, которые также делали заключение не то по вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с вами буду говорить откровенно. Потому что должность эта непростая. Это, еще раз подчеркиваю, столица, — обозначил глава государства вопрос.

Отдельно еще белорусский президент отметил, что этот откровенный разговор не связан с тем, что в Минске «катастрофически плохо». Хотя и заметил, что недостатков все же «хватает, как везде» и желательно, чтобы их было поменьше. А затем белорусский президент резюмировал, что у него нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска.

После разговора стало известно, что Александр Лукашенко отклонил предложения по кадровым назначениям после мужского разговора с чиновниками.

Напомним, Владимир Кухарев занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси в 2018 — 2020 годах. До 3 сентября 2020-го, когда Кухарев стал мэром Минска, на посту вице-премьера он курировал вопросы ЖКХ, транспорта и строительства.

Также президент Беларуси заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но». Еще глава республики назвал главный вопрос в Минске.

А еще Александр Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь. Кроме того, глава республики посоветовал, что делать с деньгами: «Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше