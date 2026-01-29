Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года, на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, сообщил журналистам заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.