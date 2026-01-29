Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года

В Москве в январе выпало 92 мм осадков, побив рекорд за последние 203 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года, на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, сообщил журналистам заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

«К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года», − сообщил Локощенко.