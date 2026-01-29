Руководителей омского МУП обвиняют во взятке на 500 тысяч рублей

По версии следствия, в период с июня 2023 года по ноябрь 2024 года должностные лица получали денежные средства от представителей двух коммерческих организаций за предоставление выгодных условий поставок металлопродукции и оказание содействия в проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования. В ходе расследования, инициированного по материалам УМВД России по Омской области, суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 1 миллиона рублей.