Руководителей омского МУП обвиняют во взятке на 500 тысяч рублей

Прокуратура направила в суд дело о коррупции в сфере закупок металлопродукции и экспертизы оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области направила в Черлакский районный суд уголовное дело в отношении бывшего директора и заместителя директора муниципального предприятия «Тепловодоснабжение», обвиняемых в получении взяток на общую сумму почти 500 тысяч рублей. Дело возбуждено по пункту «а», «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с июня 2023 года по ноябрь 2024 года должностные лица получали денежные средства от представителей двух коммерческих организаций за предоставление выгодных условий поставок металлопродукции и оказание содействия в проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования. В ходе расследования, инициированного по материалам УМВД России по Омской области, суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Обвиняемые свою вину не признали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что полковника МВД в Омске заподозрили в покровительстве подпольным казино.